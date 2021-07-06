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Семь стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

06.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Шесть стран присоединились к решению Евсосоюза о введении четвертого пакета санкций в отношении Беларуси, сообщил Совет ЕС. Среди них Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Кроме того, в сообщении указано что "решением Совета добавлено еще одно юридическое лицо в список физических и юридических лиц, организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры", изложенные в документе за 2012 год, которым также вводились ограничения в отношении белорусских властей. 

Напомним, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.

24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.

Белорусское правительство уже имеет свою контрсанкционную тактику. По словам премьер-министра Романа Головченко, белорусский народ не почувствует влияния санкций. А пережить острую фазу поможет подушка безопасности, которая была сделана ранее.
 
 
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Шесть стран присоединились к решению Евсосоюза о введении четвертого пакета санкций в отношении Беларуси, сообщил Совет ЕС. Среди них Северная Македония,...
 
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