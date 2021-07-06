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Семь стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси
06.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессШесть стран присоединились к решению Евсосоюза о введении четвертого пакета санкций в отношении Беларуси,
Кроме того, в сообщении указано что "решением Совета добавлено еще одно юридическое лицо в список физических и юридических лиц, организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры", изложенные в
Напомним, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.
24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.
Белорусское правительство уже имеет свою
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Шесть стран присоединились к решению Евсосоюза о введении четвертого пакета санкций в отношении Беларуси, сообщил Совет ЕС. Среди них Северная Македония,...
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