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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семь стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси Шесть стран присоединились к решению Евсосоюза о введении четвертого пакета санкций в отношении Беларуси, сообщил Совет ЕС. Среди них Северная Македония,...

Шесть стран присоединились к решению Евсосоюза о введении четвертого пакета санкций в отношении Беларуси,Совет ЕС. Среди них Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.Кроме того, в сообщении указано что "решением Совета добавлено еще одно юридическое лицо в список физических и юридических лиц, организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры", изложенные в, которым также вводились ограничения в отношении белорусских властей.Напомним, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.Белорусское правительство уже имеет свою. По словам премьер-министра Романа Головченко, белорусский народ не почувствует влияния санкций. А пережить острую фазу поможет подушка безопасности, которая была сделана ранее.