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Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона

06.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четвертая ракетка мира, впервые вышла в полуфинал турниров серии "Большого шлема".

Белоруска сегодня в четвертьфинале Уимблдона встречалась с тунисской теннисисткой Унс Джабир, занимающей 24-е место в рейтинге WTA Соболенко победила со счетом 6:4, 6:3. Поединок шел около 1 часа 15 минут. 

Позже, в матче за выход в финал, Арина Соболенко встретится с чешкой Каролиной Плишковой - она на 13-й позиции мирового рейтинга.
 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четвертая ракетка мира, впервые вышла в полуфинал турниров серии "Большого шлема". Белоруска сегодня в четвертьфинале...
 
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