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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четвертая ракетка мира, впервые вышла в полуфинал турниров серии "Большого шлема". Белоруска сегодня в четвертьфинале...

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четвертая ракетка мира, впервые вышла в полуфинал турниров серии "Большого шлема".Белоруска сегодня в четвертьфинале Уимблдона встречалась с тунисской теннисисткой Унс Джабир, занимающей 24-е место в рейтинге WTA Соболенко победила со счетом 6:4, 6:3. Поединок шел около 1 часа 15 минут.Позже, в матче за выход в финал, Арина Соболенко встретится с чешкой Каролиной Плишковой - она на 13-й позиции мирового рейтинга.