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Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона
06.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессБелорусская теннисистка Арина Соболенко, четвертая ракетка мира, впервые вышла в полуфинал турниров серии "Большого шлема".
Белоруска сегодня в четвертьфинале Уимблдона встречалась с тунисской теннисисткой Унс Джабир, занимающей 24-е место в рейтинге WTA Соболенко победила со счетом 6:4, 6:3. Поединок шел около 1 часа 15 минут.
Позже, в матче за выход в финал, Арина Соболенко встретится с чешкой Каролиной Плишковой - она на 13-й позиции мирового рейтинга.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четвертая ракетка мира, впервые вышла в полуфинал турниров серии "Большого шлема". Белоруска сегодня в четвертьфинале...
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