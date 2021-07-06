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Екатерина Сукора после ЧЕ по пятиборью: «Личную медаль немного недоработала»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Нижнем Новгороде стартовал чемпионат Европы по пятиборью. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 16 стран. У белорусской сборной уже есть первая медаль. Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко стали победительницами в эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юниорская сборная Беларуси по пятиборью удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии. У нашей команды полная коллекция наград: золото в мужской эстафете, серебро в миксте и бронза в командном первенстве.
Утром 6 июля триумфаторы вернулись в Минск.
Екатерина Этина, бронзовый призер чемпионата Европы в женской эстафете по современному пятиборью:
Екатерина Сукора, серебряный призер в миксте, бронзовый призер в женской эстафете по современному пятиборью:
Составом, идентичным европейскому первенству, наши пятиборцы выступят на чемпионате мира в Египте. Он стартует 11 июля.
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Новости Беларуси. В Нижнем Новгороде стартовал чемпионат Европы по пятиборью. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 16 стран. У белорусской сборной...
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