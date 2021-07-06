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Екатерина Сукора после ЧЕ по пятиборью: «Личную медаль немного недоработала»

06.07.2021 19:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Нижнем Новгороде стартовал чемпионат Европы по пятиборью. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 16 стран. У белорусской сборной уже есть первая медаль. Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко стали победительницами в эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Сукора после ЧЕ по пятиборью: «Личную медаль немного недоработала»

Юниорская сборная Беларуси по пятиборью удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии. У нашей команды полная коллекция наград: золото в мужской эстафете, серебро в миксте и бронза в командном первенстве.

Екатерина Сукора после ЧЕ по пятиборью: «Личную медаль немного недоработала»

Утром 6 июля триумфаторы вернулись в Минск.

Екатерина Сукора после ЧЕ по пятиборью: «Личную медаль немного недоработала»

Екатерина Этина, бронзовый призер чемпионата Европы в женской эстафете по современному пятиборью:
У меня были ужасные нервы, у меня тряслась рука на стрельбе, на фехтовании. Я ходила такая постоянно, меня трясло весь день. Потом уже попроще. Благо получилось от начала до конца все пройти в отличном настроении, несмотря на то что не все получалось, но настроение было отличное. Мотивация огромная, нужно, собственно, отбираться на Олимпиаду в 2024 году в Париже. Конечно, сейчас будем готовиться, тренироваться усиленно.

Екатерина Сукора после ЧЕ по пятиборью: «Личную медаль немного недоработала»

Екатерина Сукора, серебряный призер в миксте, бронзовый призер в женской эстафете по современному пятиборью:
Получилось больше даже в начале, так как сначала мы выступали в эстафете микст, мы с моим напарником Нестеровым Владиславом выложились на полную, я считаю. Эстафету мы выполнили на все 100 %. Свою личную медаль немного недоработала, но все еще впереди, только учимся и растем.

Составом, идентичным европейскому первенству, наши пятиборцы выступят на чемпионате мира в Египте. Он стартует 11 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Нижнем Новгороде стартовал чемпионат Европы по пятиборью. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 16 стран. У белорусской сборной...
 
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