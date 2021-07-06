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Российская и белорусская делегации покинули заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Рассматривалось две резолюции — относительно Украины и Крыма и «Общий подход к инакомыслию в Беларуси».

Российская и белорусская делегации покинули заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая сейчас работает в очно-дистанционном формате.

Делегация России выступала против включения резолюции «Общий подход к инакомыслию в Беларуси» в повестку дня, а потом и вовсе покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента.

В итоге за резолюцию по Украине и Крыму проголосовали 126 членов ассамблеи, по Беларуси — 122 из 323 парламентариев.

По информации sputnik.by белорусская делегация также покинула пленарное заседание. В его работе представители Беларуси принимали участие в онлайн-формате.

Глава белорусской делегации Андрей Савиных рассказал, что представители Беларуси «не получили ни одного вразумительного ответа ни от бюро, ни от председателя ПА ОБСЕ. И в этой связи приняли решение прекратить участие в данной сессии».

 
 
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Рассматривалось две резолюции — относительно Украины и Крыма и «Общий подход к инакомыслию в Беларуси».
 
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