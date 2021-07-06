Источник материала: UDF



Страница сайта foreignpolicy.com / Еврорадио

выпустил

“В любом случае санкции, похоже, привели к тому, что режим в Минске освободил Романа Протасевича, белорусского журналиста, который летел на угнанном рейсе Ryanair, из тюрьмы и вместо этого поместил его под домашний арест. Он и его русская подруга София Сапега подвергались пыткам во время содержания под стражей. Во время заключения они выступали на государственном телевидении явно под принуждением, восхваляя Лукашенко и отказываясь от своей прошлой деятельности”, — пишет ForeignPolicy.

“К этому списку следует добавить российских пропагандистов, в том числе сотрудников российской государственной телекомпании RT, которых привезли в Минск . Они не журналисты, а опасные лакеи режима”.

“Давление Запада на режим Лукашенко должно продолжаться, пока он не уйдёт, — говорят авторы статьи. — Без политической, финансовой помощи и помощи в сфере безопасности Путина с Лукашенко давно бы покончили. Лукашенко уже принёс в жертву независимость и суверенитет Беларуси, усилив свою опору на поддержку России. Вот почему так важно включить в санкции российских сторонников. Дни Лукашенко сочтены, и сейчас Западу не время расслабляться”.

“Эти упущенные возможности могут быть компенсированы надлежащим приёмом в Вашингтоне, включая встречу с Байденом и членами Конгресса США. В конце мая ЕС предложил пакет помощи в размере 3,7 миллиарда долларов, который вступит в силу, “как только Беларусь встанет на демократический путь”. Было бы важно, чтобы Соединённые Штаты сделали подобное предложение во время её визита”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ForeignPolicy: дни Лукашенко сочтены, и сейчас Западу не время расслабляться Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи стала самой дружеской за последние годы.

Как пишет издание, встреча Лукашенко с Путиным в Сочи стала самой дружеской за последние годы. Российский лидер явно не хочет видеть похожий на Украину и Грузию сценарий смены власти в Беларуси, поэтому и поддерживает Лукашенко финансово: “Запад должен продолжать прекращать его финансовую поддержку и затягивать петлю вокруг него, чтобы добиться отстранения Лукашенко от власти”.ForeignPolicy отмечает, что финансовую поддержку режиму в Беларуси обеспечивают российские “кошельки режима”. Для этого, помимо введённых ранее санкций, аналогичные следует применить к Сбербанку и его генеральному директору. Три других российских государственных финансовых учреждения — Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и Газпромбанк — играют ключевую роль в банковском секторе Беларуси и также должны подвергнуться санкциям.Российские компании, которые нацелены на приобретение активов в Беларуси, также должны стать мишенью. К ним относятся контролируемая государством газовая компания “Газпром”, нефтяные компании “Славнефть” и “Роснефть”, а также производитель калийных удобрений “Уралкалий”. Кстати, как считают эксперты, санкции ЕС снижают вероятность покупки “Беларуськалия” “Уралкалием”, но не исключают её.Издание вспоминает, что во время своей недавней поездки в Европу президент СШАдолжен был встретиться сов знак солидарности с белорусским народом, а “семёрка” должна была пригласить её присоединиться к своему собранию.“Предстоящий визит Тихановской в ​​Вашингтон — это возможность для Соединённых Штатов продемонстрировать свою стойкую оппозицию Лукашенко и его российским сторонникам”, — подытоживают эксперты.