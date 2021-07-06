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ЕС требует немедленного освобождения Бабарико и готовит новые санкции

06.07.2021 19:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЕС требует немедленного освобождения Бабарико и готовит новые санкции
Фото: © Flickr / Eoghan OLionnain
Бывший глава "Белгазпромбанка" и участник президентской гонки 2020 года 6 июля был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Европейский союз осудил приговор экс-банкиру Виктору Бабарико и потребовал освободить его, соответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних действий.

Бывший глава "Белгазпромбанка" и участник президентской гонки 2020 года Бабарико во вторник, 6 июля, был приговорен к 14 годам лишения свободы, ему назначен штраф, частичная конфискация имущества, суд признал его виновным по всем пунктам предъявленного обвинения.

"ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения господина Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов", – говорится в заявлении.


В службе подчеркнули, что в свете последних событий ЕС готов рассмотреть введение дополнительных санкционных мер в отношении республики.

Там также отметили, что ЕС призывает власти Беларуси начать политический диалог с представителями оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ.
 
 
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ЕС готов рассмотреть введение дополнительных санкционных мер в отношении республики.
 
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