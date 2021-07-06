Источник материала: UDF

Фото: © Flickr / Eoghan OLionnain

"ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения господина Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов", – говорится в заявлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕС требует немедленного освобождения Бабарико и готовит новые санкции ЕС готов рассмотреть введение дополнительных санкционных мер в отношении республики.

Европейский союз осудил приговор экс-банкируи потребовал освободить его, соответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних действий.Бывший глава "Белгазпромбанка" и участник президентской гонки 2020 года Бабарико во вторник, 6 июля, был приговорен к 14 годам лишения свободы, ему назначен штраф, частичная конфискация имущества, суд признал его виновным по всем пунктам предъявленного обвинения.В службе подчеркнули, что в свете последних событий ЕС готов рассмотреть введение дополнительных санкционных мер в отношении республики.Там также отметили, что ЕС призывает власти Беларуси начать политический диалог с представителями оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ.