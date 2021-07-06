|
Премьер-министр Головченко завил, что не будет торопится выполнять поручение Лукашенко
Источник материала: UDF
Роман Головченко
"Что касается транзита и других маршрутов - эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - сказал Роман Головченко, отвечая на вопрос, как далеко готова зайти Беларусь в принятии ответных мер и могут ли контрсанкции затронуть, в частности, транзитные перевозки. Премьер-министра цитирует госагентство БелТА.
В то же время он выразил надежду, что на западе восторжествует здравый смысл и давление прекратится.
"Мы по-прежнему готовы к диалогу. Мы готовы за столом переговоров обсуждать все вопросы в интересах нашей страны и белорусского народа, но только без диктата", - заверил Головченко.
"У нас, с одной стороны, нет паники, с другой - нет и легкомысленного отношения. Мы понимаем серьезность момента. Ведь впервые на европейской территории против европейской страны применяются такие меры. Но у нас есть и запас прочности, и сила, и воля", - добавил он.
Головченко заявил также, что Минск не является сторонником торговых войн.
"У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии Министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - рассказал премьер.
Совет ЕС 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.
Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.
Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.
Ранее Лукашенко заявлял, что республика может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций.
В конце апреля правительство Беларуси ввело санкции и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа" в рамках реализации принятого 30 марта указа "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз в республику и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, применившее санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции против транзита будут зависеть от поведения партнёров из ЕС, сказал чиновник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)