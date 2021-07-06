Маринич, Козулин, Санников… Кто еще из оппонентов Лукашенко оказался за решеткой

Бывший председатель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы в условиях колонии усиленного режима. Он считался основным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года, но был задержан незадолго до этапа регистрации.

Беларусь выбирала президента шесть раз — и всегда с одинаковым официальным результатом. Для многих, бросивших вызов Лукашенко, эти избирательные кампании заканчивались уголовным делом и тюремной решеткой.





1994 год. Всего лишь угрозы и эмиграция Позняка

Во время предвыборной кампании за спиной Александр Лукашенко стояла небольшая команда, собравшаяся с единственной целью — свалить советского номенклатурщика Вячеслава Кебича. И Лукашенко для этой цели подходил идеально — харизматичный, бойкий, за словом в карман не лез.

Именно слово было тогда его оружием. Наговорить о своих оппонентам мог такого!

В тот период вся полнота власти была как раз у Кебича. Но ни милиция, ни КГБ тогда в ход кампании не вмешивались. Разве что можно вспомнить знаменитое «покушение» на Лукашенко.

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В общем, после тех выборов все кандидаты в президенты остались на свободе. Правда, лидер БНФ Зенон Пазьняк утверждал, что получил информацию об угрозе для жизни, и уехал из страны, но вскоре вернулся (на непродолжительное время, а затем эмигрировал).

2001 год. Отложенный срок для Маринича

В тот год белорусам предложили голосовать за Александра Лукашенко, профсоюзного лидера Владимира Гончарика и председателя ЛДП Сергея Гайдукевича. Гончарик был единым кандидатом от оппозиции — и вся государственная машина тогда работала против него.

Победителем объявили Лукашенко. Гончарик не сел, но вскоре уехал в Москву. Вернулся в Беларусь в 2004 году, на выборах 2006-го поддержал кандидатуру Козулина.





Надо отметить, что на выборах 2001 года выставлял свою кандидатуру бывший дипломат Михаил Маринич, но он не смог собрать 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

В апреле 2004 года Маринич был арестован КГБ, а затем приговорен к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в завладении оргтехникой, которая была безвозмездно передана посольством США во временное пользование возглавляемой им организации «Деловая инициатива». Американская дипмиссия никаких претензий Мариничу не предъявляла.

Был признан узником совести. Освобожден по амнистии в 2006 году.

2006 год. Как Саша Сашу посадил

Помимо Лукашенко в выборах президента участвовали бывший ректор БГУ Александр Козулин, единый кандидат от оппозиции Александр Милинкевич и снова лидер ЛДП Сергей Гайдукевич.

Победителем опять объявили Лукашенко, народ вышел на площадь, а некоторые там и остались, организовав палаточный городок. Вскоре его силой разогнали, а несколько сотен человек, четыре дня державших осаду, получили сутки на Окрестина.

Выборы состоялись 19 марта, а 25 марта оппозиция вышла на традиционное празднование День воли. Политический градус был высок, и большое количество людей, возглавляемое Александром Козулиным, колонной выдвинулось к ИВС на Окрестина требовать свободы для задержанных участников Площади.

На проспекте Дзержинского в районе современной станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» демонстранты столкнулись с кордоном силовиков. Были и выстрелы, и дубинки, и кровь, и массовые задержания.

В числе задержанных оказался и Александр Козулин. 13 июля его осудили на пять с половиной лет лишения свободы. Козулина признали виновным в «умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок, <...> сопровождающихся применением насилия и уничтожением чужого имущества».

Хотя всем было понятно, что этот приговор — месть за попытку встать на пути у Лукашенко. Козулин вел очень агрессивную избирательную кампанию. Его фраза из телеобращения «Где деньги, Александр?» стала крылатой.

Приговор Козулин отбывал в исправительной колонии общего режима «Витьба-3». «Международная амнистия» признала Козулина политзаключенным.

В феврале 2008 года после продолжительной болезни скончалась супруга Козулина Ирина. Удивительное дело, но тогда режим снизошел и позволил Козулину приехать на похороны . Возглавлявший МВД Владимир Наумов говорил, что краткосрочный отпуск Козулину предоставлен «вопреки законодательству».

В августе 2008 года Александр Козулин вышел на свободу в результате решения Лукашенко о помиловании. В конце того же года Козулин покинул ряды БСДП (Грамада) — партии, которую возглавил специально под президентские выборы. С тех пор не ведет никакой политической деятельности, изредка появляясь в качестве эксперта в общественных дискуссиях.

2010 год. Сели почти все кандидаты

Президентские выборы 2010 года были самыми массовыми по количеству кандидатов. Центризбирком зарегистрировал десятерых претендентов. Так белорусские власти на фоне потепления отношений демонстрировали коллективному Западу чудеса демократии.

Но вечером 19 декабря, сразу после закрытия участков, потепление резко закончилось. На площадь Независимости вышло порядка 50 тысяч человек — таких массовых акций в Минске не было давно. Однако провокация с битьем стекол Дома правительства привела к силовой зачистке площади.

Было задержаны порядка семисот человек, в том числе пять кандидатов в президенты — Григорий Костусёв, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич и Дмитрий Усс.

Ранее в тот же день был избит, а затем вывезен из больницы кандидат в президенты Владимир Некляев. Позже Некляев рассказывал, что его избивал лично на тот момент командир спецподразделения «Алмаз» Николай Карпенков.

У себя дома также был задержан кандидат в президенты Алесь Михалевич.

Всем им впоследствии было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.

Дольше всех сидел Статкевич, которого в мае 2011-го осудили на шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима. 22 августа 2015 года Статкевич был досрочно освобожден — его помиловал Лукашенко.

Санников был приговорен 14 мая 2011 года к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима, подал прошение о помиловании и в апреле 2012-го был досрочно освобожден. С осени 2012 года живет за границей.

Усс в мае 2011-го был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима, в октябре того же года вышел на свободу в результате помилования.

Некляева и Рымашевского осудили на два года лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.

Алесь Михалевич был выпущен из СИЗО КГБ через два месяца под подписку о невыезде. На специальной пресс-конференции Михалевич заявил, что под давлением и пытками вынужден был согласиться на сотрудничество со спецслужбами. Вскоре Михалевич тайно выехал за пределы Беларуси и получил политическое убежище в Чехии.

В сентября 2015 года Михалевич вернулся в Беларусь. В 2018 году баллотировался в Палату представителей. Сейчас занимается правовой помощью при международном преследовании и экстрадиции. Его адвокатское бюро находится в Литве.

Уголовное преследование Григория Костусева года было прекращено.

2015. Не сел никто

Выборы 2015 года, на которых оппонентами Лукашенко были Сергей Гайдукевич, сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич и казачий атаман Николай Улахович, проходили в период очередной оттепели и замирения с Западом.

Лукашенко опять элегантно всех победил. А так как никто из старой оппозиции на эти выборы не пошел, а массы не восстали, то и сажать никого оказалось не надо.

2020 год. Кровавое воскресенье

Выборы 9 августа 2020 года стали кровавой датой в истории Беларуси. С этого дня страна ускоренными темпами начала впадать в состояние правового дефолта.

Более пятисот политзаключенных, тысячи арестованных, сотни уголовных дел. Многие заметные участники избирательной кампании и поствыборного протестного периода вынуждены были покинуть страну.

В их числе и кандидат в президенты Светлана Тихановская, ставшая национальным демократическим лидером и получившая в этом статусе признание во всем цивилизованном мире.

Ей пришлось уехать сразу после выборов, в противном случае ей было бы не избежать участи ее супруга Сергея Тихановского. Он планировал баллотироваться в президенты, но попал на сутки до подачи документов на регистрацию инициативной группы. В итоге без него ЦИК документы не принял. Светлана Тихановская была вынуждена зарегистрировать группу на свое имя.

В конце мая 2020 года Сергея Тихановского задержали уже по уголовному обвинению. Сейчас в гомельском СИЗО в закрытом режиме идет суд. Тихановского обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни и препятствовании работе ЦИК. По одному дело с Тихановским проходят еще пять человек, в том числе уже отсидевший за выборы-2010 Николай Статкевич.

В отношении Светланы Тихановской возбуждено уголовное дело, она внесена в список экстремистов и террористов. Уголовное дело возбуждено и в отношении еще одного принципиального оппонента Лукашенко — бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Он также шел в президенты, но ему было отказано в регистрации кандидатом. Цепкало уехал из Беларуси.

Виктору Бабарико, буквально мгновенно ставшему лидером только-только стартовавшей избирательной кампании и сумевшему собрать вокруг себя команду из нескольких тысяч волонтеров, также отказали в регистрации. К тому времени Бабарико уже находился в СИЗО, против него шили уголовное дело.

Сегодня Бабарико дали 14 лет колонии. Это самый большой срок, какой когда-либо получали политические оппоненты Лукашенко.