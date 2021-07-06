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Прокуратура Гродно просит признать экстремистским телеграм-канал местного сайта
06.07.2021 19:23 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессРедакция Hrodna.life
"По мнению прокуратуры, в нашем канале были опубликованы сообщения, "направленные на разжигание иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды, вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы ввиду того, что содержат выражения, имеющие своей целью возбуждение решимости применить насилие к определенной социальной группе людей и направленные на формирование мотивов ненависти к людям по признаку определенной профессии и рода занятий", - рассказали в редакции.
Какие именно публикации имеются в виду - не поясняется.
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Редакция Hrodna.life сообщила, что получила письмо из суда, в нем прокуратура Гродно просит признать телеграм-канал издания экстремистским, суд назначен на 9 июля. ...
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