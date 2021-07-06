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Беларусь сократит до минимума диппредставительство Литвы в стране

06.07.2021 19:23 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В связи с "систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве", сегодня в белорусское Министерство иностранных дел была вызвана временный поверенный в делах Литвы в Беларуси Аста Андияускене, сообщили в МИД.

"Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом", - проинформировали в ведомстве.  
Беларусь сократит до минимума диппредставительство Литвы в стране


Как заявили в МИД, "очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие".

"В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Беларусь сократит до минимума диппредставительство Литвы в стране


"Белорусская сторона предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом", - добавили там. 

Напомним, офис политика и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской.

Это первая страна ЕС, которая сделала данный шаг. "Уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах", - проинформировали в офисе.

 
 
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В связи с "систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве", сегодня в белорусское Министерство...
 
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