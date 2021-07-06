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Зачем создают цифровые двойники и как определить у младенца предрасположенность к занятиям спортом? Рассказывает Андрей Иванец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Сергей Дик и Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Без человеческого общения воспитать настоящее новое поколение невозможно. Молодежь это понимает и идет навстречу
Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный ученый секретарь НАН Беларуси, доктор химических наук:
Хотелось бы отметить, что работа прошла в формате видеоконференции, но это своего рода и символично, потому что если мы говорим про эпоху цифровизации, то это как раз таки тот случай, когда мы переходим в онлайн-формат, в новый вид общения, это было очень кстати. В этой связи у нас есть хороший опыт прошлогоднего Форума.
Я хотел бы отметить, что была проведена работа в рамках пяти секций. Одна из секций была посвящена фактически молодежи онлайн или новой цифровой среде обитания. На этой площадке удалось рассмотреть целый ряд вопросов, которые касаются не только развития цифровых технологий и привлечения молодежи в эту работу, но и того, как себя чувствует сегодня молодежь в этой среде. Потому что во многом бытует мнение, что молодежь сегодня в реальном мире практически не живет, она живет в режиме онлайн. Но целый ряд докладов был сделан и с белорусской стороны, и российских коллег. Оказалось, что без человеческого общения, без развития общечеловеческих, общегуманистических ценностей, без воспитательного процесса, без человеческого контакта воспитать настоящую молодежь, настоящее новое поколение невозможно. В этой связи хотел бы сказать, что молодежь это понимает и идет навстречу.
Юлия Бешанова:
О белорусской науке: «Мы осуществляем кооперацию с нашими партнерами более чем из 100 стран мира»
Андрей Иванец:
Наши ученые занимаются разработкой лекарственных препаратов против COVID-19
Если касаться тех достижений, которые у нас имеются, то в том числе и в рамках проведения молодежной секции на Форуме регионов были продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта. Мы сегодня говорим о том, что наши ученые с использованием технологий искусственного интеллекта, биоинформатических приемов занимаются разработкой лекарственных препаратов против COVID-19. Это позволяет сегодня уже проанализировать более чем 200 миллионов химических соединений с потенциальной фармацевтической активностью для борьбы с этой инфекцией. Очевидно, что без использования цифровых технологий выполнить это в традиционном режиме, где работают химики, биологи, медики, на это понадобились бы десятки лет. Сегодня мы это сделали буквально с первых дней, как только фактически объявили начало пандемии и обнаружение этого вируса.
Зачем создают цифровые двойники и как определить у младенца предрасположенность к занятиям спортом?
Мы посмотрели разработки в области дополненной реальности. Мы говорим о том, что наша страна славится своим машиностроением. В этой связи использование технологий дополненной реальности позволяет создавать так называемые цифровые двойники, которые не только с точки зрения визуального восприятия объекта позволяют полностью воспроизвести еще несуществующий механизм, машину, устройство, но и полностью воспроизвести его функциональные характеристики. То есть учитываются свойства тех материалов, из которых он изготовлен, можно провести краш-тесты без использования реального разрушения машины. В этой связи мы тоже работаем на полной кооперации, это позволяет достигать серьезных успехов, сегодня уже демонстрируется и на внешних рынках. Мы знаем, что порядка 70 % продукции нашего машиностроения экспортируется на зарубежные рынки. Это говорит о ее конкурентоспособности, востребованности.
Конечно, мы не можем обойти и геномные технологии. Сегодня фактически мы говорим не только о разработке новых лекарственных препаратов нового поколения. Мы говорим о том, что на уровне анализа генома человека мы можем предсказать, какая есть предрасположенность у еще младенца, человека, который еще фактически не начал свою жизнь, к тем или иным заболеваниям. Мы можем спрогнозировать, какая у него предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта. Это говорит о том, что не надо проводить такую серьезную селекцию для занятий спортом.
Юлия Бешанова:
У нас молодежь очень активно вовлекается в исследования
Андрей Иванец:
Юлия Бешанова:
«Наибольшее количество программ Союзного государства было реализовано в области авиакосмических исследований»
Андрей Иванец:
Юлия Бешанова:
Андрей Иванец:
Я хотел бы отметить, что сегодня мы говорим не просто про космические снимки тех или иных участков поверхности, а мы говорим о конечном, законченном продукте, когда разработано программное обеспечение, которое позволяет в безлюдном режиме проводить в режиме онлайн анализ той ситуации, которая развивается. Это очень важно для Министерства по чрезвычайным ситуациям для мониторинга тех или иных очагов пожара и прочего. Это очень важно для защиты наших границ, потому что мы прекрасно понимаем, что находиться на рубеже, мы должны проводить мониторинг пограничного пространства в режиме онлайн. И никто нам информацию не даст, потому что те или иные наши соседи являются по большому счету потенциальными ее нарушителями.
Сегодня мы говорим о том, что мы работаем над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли, который будет иметь сверхвысокое разрешение – это 35 сантиметров, монохроматическое излучение. Это мировой уровень, такими спутниками могут гордиться только Япония и США. В этой связи недооценивать результативность практически невозможно.
Юлия Бешанова:
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:
Юлия Бешанова:
О сотрудничестве с Сибирским отделением Российской академии наук: «Между нами границ нет, мы близки и ментально друг друга понимаем»
Андрей Иванец:
У нас традиционно очень серьезные взаимоотношения, очень тесные связи с Сибирью, Новосибирской областью. Это Сибирское отделение Российской академии наук. Целый ряд уроженцев Беларуси являлись крупными научными деятелями, возглавляли Сибирское отделение Российской академии наук. В этой связи у нас есть совместная премия белорусско-российских ученых имени академика Коптюга, нашего земляка, нашего уроженца.
Несмотря на то что между нами более 4 000 километров, между нами границ нет, мы близки и ментально друг друга понимаем. И с точки зрения тех задач, которые перед нами стоят, самое главное то, что нам не надо устанавливать связи, они уже сложившиеся, традиционные. Слава богу, что они никогда не разрывались, в этой связи мы идем вместе в ногу со временем.
Сергей Дик:
Юлия Бешанова:
«Без взгляда вперед, что будет не завтра, а послезавтра, мы рискуем отставать»
Андрей Иванец:
Юлия Бешанова:
Андрей Иванец:
Юлия Бешанова:
Андрей Иванец:
Мы говорим о том, что сегодня развитие геномных, биотехнологий напрямую связано с исследованиями в области нейтронографии. Это тоже важно, потому что мы должны, если образно сказать, своими глазами увидеть, что из себя представляет ДНК, какие участки поврежденные, какие участки требуют редактирования, изменения, как это повлияет на качество, уровень жизни, на наше здоровье. Это все будет выполняться совместно с нашими коллегами не только из Российской академии наук, но и из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
«Белорусская наука полностью интегрирована в международное научное сообщество»
Юлия Бешанова:
Андрей Иванец:
Мы активно работаем с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне – это международная ассоциация, консорциум, в который входят 28 стран, в том числе и Республика Беларусь. Это еще одно подтверждение, что наша белорусская наука полностью интегрирована в международное научное сообщество. В этой связи, конечно, мы ожидаем, что эти основополагающие документы станут не просто программой видения развития, а станут указанием, что надо делать прямо сегодня совместно белорусским и российским ученым.
Сергей Дик:
Юлия Бешанова:
Сергей Дик:
Юлия Бешанова:
Андрей Иванец:
Юлия Бешанова:
О разработках белорусских ученых: «Мы перейдем постепенно к безлюдным технологиям»
Андрей Иванец:
Наши коллеги из Минского тракторного завода совместно с академическими учеными уже продемонстрировали беспилотный трактор, который в последующем будет использован на наших полях. Совместно с российскими учеными продемонстрирован беспилотный БелАЗ. Все это позволяет говорить о том, что мы перейдем постепенно к безлюдным технологиям. В этой связи особенно важно, и это отмечалось на Форуме, сохранить в том числе сотрудничество в гуманитарной сфере, сохранить историко-культурное наследие, общую историческую память. Не должны выходить вопросы из нашего фокуса зрения воспитания молодежи совместно. Почему? Потому что вся цифровизация, весь этот технократизм может в один момент разрушить нашу государственность, если у нас не будет настоящих людей, настоящих патриотов, которые любят свою родину, которые понимают, что они нужны здесь, сейчас, и от них зависит, какой будет наша страна и сегодня, и завтра.
Юлия Бешанова:
Цифровые двойники-объекты, технологии дополненной реальности помогут «увидеть историю»
Андрей Иванец:
Юлия Бешанова:
Андрей Иванец:
Юлия Бешанова:
Сергей Дик:
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Зачем создают цифровые двойники и как определить у младенца предрасположенность к занятиям спортом? Рассказывает Андрей Иванец
Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Сергей Дик и Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова,...
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