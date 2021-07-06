|
Президент Беларуси: «Эти уже взвыли. Ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый повод «подковырнуть» Беларусь – нелегальная миграция на границе, с которой Литва не справляется. Потому объявила ЧС. И уже даже планирует создание второго палаточного городка на тысячу мест. Правда, не говорит, где именно. Потому что, цитата, «их соседи из недружественной страны, то есть мы, слушаем и на основании этого, возможно, тоже вырабатываем свою стратегию». Строят ангары, привлекают армию, закупают модульные дома, устанавливают охрану и заселяют беженцев даже в школы. Что, естественно, раздражает местных жителей.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Европа, прежде всего Германия (там не хватает рабочих рук), позвала этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они уничтожили фактически Афганистан и вывели оттуда войска. Вы видите, что там происходит: сейчас уже центральноазиатские наши республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. А что происходит с Сирией? Что произошло в Ливии, в Ираке? Оттуда люди бегут прежде всего.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: «Эти уже взвыли. Ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы»
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)