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Александр Лукашенко: «Мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет»

06.07.2021 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет»

В Белом зале Дворца Независимости – полный состав правительства. Главный вопрос – наш ответ на евродавление во всех сферах. Президент подчеркнул: антисанкционная стратегия должна быть четкой и результативной. Как бы ни складывались обстоятельства, сохранить темпы роста и стабильность экономики – приоритетная задача.

Виктория Ходосок продолжит.

Давайте вспомним, как Запад решился «выкрутиться» с новым пакетом санкций. Им нужен был формальный предлог, чтобы начать «бомбить». И здесь на руку история с посадкой самолета компании Ryanair.

Александр Лукашенко: «Мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет»

Разбирательства Запад какие-то проводит, но конца проверки так и нет. А прошло уже больше месяца после инцидента. Понятно, что результатов объективных там и не будет. По крайней мере, реалисты их и не ждут.

Александр Лукашенко: «Мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет. Хотелось бы, чтобы все присутствующие и другие граждане Беларуси нас услышали и, услышав, в этом ключе действовали.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
 
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