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Александр Лукашенко: «Мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белом зале Дворца Независимости – полный состав правительства. Главный вопрос – наш ответ на евродавление во всех сферах. Президент подчеркнул: антисанкционная стратегия должна быть четкой и результативной. Как бы ни складывались обстоятельства, сохранить темпы роста и стабильность экономики – приоритетная задача.
Давайте вспомним, как Запад решился «выкрутиться» с новым пакетом санкций. Им нужен был формальный предлог, чтобы начать «бомбить». И здесь на руку история с посадкой самолета компании Ryanair.
Разбирательства Запад какие-то проводит, но конца проверки так и нет. А прошло уже больше месяца после инцидента. Понятно, что результатов объективных там и не будет. По крайней мере, реалисты их и не ждут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
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