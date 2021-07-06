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Вспыхнет в августе: экономист предрек катастрофу в России

06.07.2021 19:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вспыхнет в августе: экономист предрек катастрофу в России
Михаил Хазин. Фото: ТАСС
Экономист Михаил Хазин ожидает социально-экономических потрясений в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Самым опасным периодом Михаил Хазин счел август и сентябрь. По его мнению, в это время с высокой вероятностью могут возникнуть различные общественно-политические катаклизмы.

По мнению Хазина, в конце лета и начале осени ситуацию попытаются раскачать люди, получающие «прямые указания от кураторов из-за океана». Он считает, что цель этих «кураторов» - организовать в России экономическую и социальную катастрофу, попытаться погрузить страну в хаос.

По словам экономиста, разговоры о девальвации среди экономистов начались в конце мая.

По его версии, российские ведомства, способные влиять на курс национальной валюты, «уже получили команду девальвировать рубль с целью повышения цен на еду».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В это время с высокой вероятностью могут возникнуть различные общественно-политические катаклизмы.
 
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