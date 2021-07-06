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Шесть стран присоединились к четвертому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

06.07.2021 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шесть стран присоединились к четвертому пакету санкций ЕС в отношении 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Шесть стран присоединились к четвертому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

Это — Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. «Они обеспечат, чтобы их политика соответствовала решению Совета ЕС, — отмечается в заявлении. — Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его».

Кроме того, Боррель сообщил, что эти же страны, а также Сербия присоединились к санкциям в отношении госпредприятия «Белаэронавигация».

21 июня Совет ЕС принял четвертый пакет санкций, куда включил 78 физических и восемь юридических лиц (решение о включении в санкционный список «Белаэронавигации» принималось отдельным документом. — БелаПАН.).

Как сообщала пресс-служба Совета ЕС, решение о четвертом пакете санкций было принято в связи «с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».

Кроме того, отмечалось, что семь физических и одно юридическое лицо (госпредприятие «Белаэронавигация». — БелаПАН.) попали в новый санкционный список в связи с «вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».

В сообщении говорилось, что среди тех, кто включен в список, также «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». «Таким образом, эти санкции посылают еще один сильный сигнал сторонникам режима о том, что их дальнейшая поддержка Александра Лукашенко обходится им очень дорого», — подчеркивалось в пресс-релизе.

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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