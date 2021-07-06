Диалог с Западом как прощупывание ситуации: «Публично продемонстрировать желание диалога может только Лукашенко»

В субботу в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков заявил, что власти готовы к диалогу с Западом, но только если он будет идти на равных.





«Мы готовы к диалогу. Но не к менторскому диалогу, не к тому, что нам будут назначать руководителя нашей страны, отмечать, когда нам выборы проводить или какой должна быть Конституция Беларуси. Мы самостоятельное, независимое, суверенное государство, которое своим развитием за последние 25 лет доказало устойчивость нашей белорусской государственности. Поэтому если диалог будет идти на равных, если он будет взаимоуважительный, конструктивный, то, наверное, можно найти выходы даже из такой ситуации», – сказал Рачков.

«Брестская газета» поинтересовалась у известного белорусского политика и экономиста Льва Марголина, что могут значить слова Рачкова и можно ли их воспринимать как публичную демонстрацию желания белорусских властей к диалогу с Западом. Каковы шансы на диалог с Европой, когда руководство Беларуси ставит свои условия, которые никак не стыкуются с предъявленными им требованиями: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и новые честные выборы?

Марголин уверен, что слова Сергея Рачкова нельзя воспринимать как публичную демонстрацию желания белорусских властей к диалогу с Западом. В крайнем случае их можно понимать как прощупывание ситуации.





«Публично продемонстрировать желание диалога может только Лукашенко. Или Владимир Макей, но по его поручению. А вообще, говорить о публичной демонстрации, когда она делается в телеэфире чиновником далеко не первого ранга, который даже не входит в состав Совета безопасности, конечно, несерьезно. Это можно воспринимать только как определенное прощупывание ситуации», – считает эксперт.





По его мнению, если кто-то на Западе обратит внимание на слова Сергея Рачкова, то, может быть, подключится кто-то еще. А если это заявление останется незамеченным, то его всегда можно объяснить тем, что это личное мнение отдельно взятого представителя власти.





Марголин считает, что шансы на диалог между властями Беларуси и Евросоюзом на сегодняшний момент нулевые:





«Белорусская сторона не делает никаких шагов навстречу Западу. Более того, она продолжает наращивать усилия, которые явным способом этот Запад раздражают. В пример можно привести увеличение количества незаконных мигрантов, которые явно не могли оказаться на границе с Литвой без содействия официальных белорусских структур. Это говорит о том, что сегодня какие-то контакты с Западом в приоритете у белорусской стороны явно не стоят».



