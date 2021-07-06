Как сообщает телеграм-канал @rada_vision, инициаторы кампании — инициатива "Честные люди" при участии кабинета представителей Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления Павла Латушко, Общественной конституционной комиссии. Они запустили платформу "Честный выбор".

До 27 августа будут проходить общественные и экспертные дискуссии по проекту, а также "народные голосования" по его важнейшим пунктам. Предполагается, что граждане будут добиваться вынесения "Народной Конституции" на референдум через отправку обращений с таким требованием в Конституционную комиссию,Еврорадио.