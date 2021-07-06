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Демократические силы Беларуси запустили кампанию "Народная Конституция"

06.07.2021 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусам предлагают поучаствовать в создании и вынесении на республиканский референдум проекта Конституции от объединенных демсил.

Демократические силы Беларуси запустили кампанию "Народная Конституция"
Поучаствовать предлагают всем желающим / Иллюстративное фото pixabay.com
Как сообщает телеграм-канал @rada_vision, инициаторы кампании — инициатива "Честные люди" при участии кабинета представителей Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления Павла Латушко, Общественной конституционной комиссии. Они запустили платформу "Честный выбор".

До 27 августа будут проходить общественные и экспертные дискуссии по проекту, а также "народные голосования" по его важнейшим пунктам. Предполагается, что граждане будут добиваться вынесения "Народной Конституции" на референдум через отправку обращений с таким требованием в Конституционную комиссию, пишет Еврорадио.
 
 
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Белорусам предлагают поучаствовать в создании и вынесении на республиканский референдум проекта Конституции от объединенных демсил.
 
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