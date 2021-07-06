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Десять фигурантов "пинского дела" о массовых беспорядках получили от 4 до 5,5 лет колонии

06.07.2021 19:57 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Прокуратура города Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пинска, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках в районном центре 9-10 августа 2020 года, сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

Это уже второй приговор по "пинскому делу". Всех фигурантов приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима: Александр Лопух получил 5 лет и 6 месяцев; Сергей Тибец, Валентин Колб, Андрей Хвесковец - 5 лет; Леонид Германович, Андрей Моцука, Александр Шандыба - 4 года и 6 месяцев; Сергей Волков, Александр Шоломицкий, Сергей Шоломицкий - 4 года каждому.

"Установлено, что обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества. Применяя насилие в отношении сотрудников милиции, которое выразилось в нанесении ударов руками, ногами и различными предметами, они использовали палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки, бутылки и пиротехнические изделия", - отметили в Генпрокуратуре. 

Все осужденные признаны правозащитниками политзаключенными. Ранее по данному делу было уже осуждено 14 человек.
 
Теги: Брест
 
 
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Прокуратура города Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пинска, которым инкриминировано участие в массовых...
 
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