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Житель Барановичей закатал более Br197 тыс. в трехлитровые банки, их украли
06.07.2021 19:57 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессЖитель Барановичей закатал более Br197 тыс. в трехлитровые банки и хранил их в гараже. Сбережения украли, вора пока не нашли,
По данным следствия, 61-летний мужчина вместе с сыновьями откладывал деньги, их хранили в гараже. Утром 27 февраля житель Барановичей обнаружил отсутствие сбережений.
"Потерпевший в ходе допроса рассказал следователю, что деньги в различных валютах они хранили в закатанных трехлитровых банках. Мужчина также пояснил, что сыновья постоянно проживают в Минске и приезжают в гости редко, а он сам в гараже не появлялся с ноября прошлого года", - сообщили в СК.
Похищено было более Br197 тыс. Место преступления осмотрели эксперты, допрошены свидетели. Вора пока не задержали.
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Житель Барановичей закатал более Br197 тыс. в трехлитровые банки и хранил их в гараже. Сбережения украли, вора пока не нашли, рассказали в Следственном комитете. ...
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