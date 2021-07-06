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Житель Барановичей закатал более Br197 тыс. в трехлитровые банки, их украли ﻿

06.07.2021 19:57 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Житель Барановичей закатал более Br197 тыс. в трехлитровые банки и хранил их в гараже. Сбережения украли, вора пока не нашли, рассказали в Следственном комитете. 

По данным следствия, 61-летний мужчина вместе с сыновьями откладывал деньги, их хранили в гараже. Утром 27 февраля житель Барановичей обнаружил отсутствие сбережений.

"Потерпевший в ходе допроса рассказал следователю, что деньги в различных валютах они хранили в закатанных трехлитровых банках. Мужчина также пояснил, что сыновья постоянно проживают в Минске и приезжают в гости редко, а он сам в гараже не появлялся с ноября прошлого года", - сообщили в СК.  

Похищено было более Br197 тыс. Место преступления осмотрели эксперты, допрошены свидетели. Вора пока не задержали.
 
Теги: Минск
 
 
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Житель Барановичей закатал более Br197 тыс. в трехлитровые банки и хранил их в гараже. Сбережения украли, вора пока не нашли, рассказали в Следственном комитете.  ...
 
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