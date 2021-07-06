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Неизвестный с ножом напал на прохожих в аэропорту Дюссельдорфа
Источник материала: ОНТ
Неизвестный мужчина с ножом устроил нападение на посетителей аэропорта немецкого города Дюссельдорф. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ
В результате нападения, согласно предварительным данным, пострадал как минимум один человек – нападавший несколько раз ударил его ножом на автостоянке около здания аэропорта. Мужчина был госпитализирован.
Как отметили в местной полиции, нападавший, по всей видимости, был одним из местных бездомных. Ему удалось скрыться и в настоящий момент полиция продолжает его поиски. Мотивы нападавшего и другие подробности инцидента пока не известны.
Фото: Freepik
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Неизвестный мужчина с ножом устроил нападение на посетителей аэропорта немецкого города Дюссельдорф. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ сообщает ТАСС. В...
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