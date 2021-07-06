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В Гродно подвели итоги недавнего Форума регионов Беларуси и России

06.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно подвели итоги недавнего Форума регионов Беларуси и РоссииГродно подвели итоги недавнего Форума регионов Беларуси и России" class="one-news__figure-img">

Наша страна укрепляет взаимодействие с теми, кто работает как партнёр и на равных. Акцент сделан на новации и сотрудничество, выгодное для обеих сторон. В Гродно подвели итоги недавнего Форума регионов Беларуси и России и начали готовиться к следующему. 

Мясная и молочная продукция Гродненской области постоянно представлена на Форуме регионов. И востребована в соседнем государстве. По итогам минувшего форума регион увеличил поставки на более, чем 163 миллиона долларов. Россия для Гродненской области остается важнейшим партнером. Экспорт достигает полутора миллиарда долларов в год. Следующий форум, надеются, расширит географию и ассортимент поставок.

Стратегическая тематика, дата проведения, площадки, список участников – работы предстоит много. Стороны рассчитывают, что эпидобстановка позволит провести IX форум в Гродно в очном формате.

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Теги: Гродно
 
 
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Наша страна укрепляет взаимодействие с теми, кто работает как партнёр и на равных. Акцент сделан на новации и сотрудничество, выгодное для обеих сторон. В Гродно...
 
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