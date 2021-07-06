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Названы основные версии катастрофы Ан-26 на Камчатке
Источник материала: ОНТ
В настоящий момент российские следователи рассматривают три основные версии крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке,
В число вероятных причин крушения вошли следующие версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета или же ошибка пилота. В Следственном комитете РФ отметили, что на месте происшествия уже работает следственная группа. Специалистами были изъяты образцы топлива, а в эксплуатировавшей самолет компании была изъята эксплуатационная документация и задание на полет. Продолжаются допросы свидетелей трагедии.
Напомним, по предварительной версии, опубликованной российскими экстренными службами, авиакатастрофа произошла в следствии ошибки экипажа воздушного судна в условиях плохой видимости. Самолет врезался в скалу, а его обломки упали в Охотское море. При этом перед полетом экипаж не сообщал о каких-либо неполадках на борту. Ранее в Росавиации подтвердили информацию о плохих погодных условиях в районе катастрофы.
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В настоящий момент российские следователи рассматривают три основные версии крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, передает ТАСС. В число вероятных...
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