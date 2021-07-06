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Без осадков и до +29°С: прогноз погоды в Беларуси на 7 июля

06.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без осадков и до +29°С: прогноз погоды в Беларуси на 7 июля

Июль в Беларуси считается самым теплым месяцем, но в этом году он грозит быть жарким, а в отдельные дни очень жарким! Температура будет повышаться, а вероятность дождей устремится к нулю.

7 июля погодой будет управлять поле повышенного атмосферного давления, лишь днём по Брестской и Гродненской областям скажется влияние влажного атмосферного фронта с южных широт. Ожидаются дожди и грозы.

В среду – переменная облачность. Без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Влажность от 30% по востоку до 60% по западу. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти. 

Утром температура воздуха по всей стране одинаковая – +20°С. В середине дня столбики термометров достигнут от +27°С по юго-западу – до +29°С по северо-востоку. К вечеру – +26…+27°С. 

В последующие дни метеоусловия в Беларуси будет формировать обширный антициклон с центром над Брянской областью. Установится жаркая погода. Малооблачно. Без осадков. Влажность до 40%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью – +12…+19°С, днем – +28…+33°С.

Фото: БЕЛТА

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Июль в Беларуси считается самым теплым месяцем, но в этом году он грозит быть жарким, а в отдельные дни очень жарким! Температура будет повышаться, а вероятность...
 
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