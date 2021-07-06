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«Вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь там сами». Александр Лукашенко высказался о мигрантах в Европейский союз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. И бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает. И пособие там какое-то, подъемные, по нашему говоря, по безработице там очень высокое. Вот они туда и бегут. Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь там сами.
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«Вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь там сами». Александр Лукашенко высказался о мигрантах в Европейский союз
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
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