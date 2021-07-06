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«Вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь там сами». Александр Лукашенко высказался о мигрантах в Европейский союз

06.07.2021 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь там сами». Александр Лукашенко высказался о мигрантах в Европейский союз

Виктория Ходосок, СТВ:
Упрекать нас, в том числе и в бесконечном потоке нелегальных мигрантов, можно сколько угодно. Это явно не решение накопившихся проблем дипломатическим путем. Но готова ли Европа говорить на таком языке? Большие сомнения.

«Вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь там сами». Александр Лукашенко высказался о мигрантах в Европейский союз

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Упрекают МИД и наше правительство в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить, как я уже сказал, Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в «концлагеря». Ребята, этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России.

Люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. И бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает. И пособие там какое-то, подъемные, по нашему говоря, по безработице там очень высокое. Вот они туда и бегут. Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь там сами.

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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
 
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