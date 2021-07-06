Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор женщине, которая признана виновной в клевете на генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Обвиняемая приговорена к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

"Судом постановлено взыскать с обвиняемой в пользу потерпевшего Br9 тыс. материальной компенсации морального вреда", - сообщили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Ранее в Генпрокуратуре пояснили, что обвиняемая в одном из публичных чатов Telegram-канала 1 февраля 2021 года, находясь у себя дома, в Боровлянах Минского района, создала и распространила для обозрения и восприятия неограниченным числом пользователей мессенджера не соответствовавшую действительности информацию. В ней были заведомо ложные и порочащие потерпевшего сведения, умалявшие его честь и достоинство как гражданина и должностного лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.-0-