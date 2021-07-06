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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более всего в Беларуси не хватает медсестер, врачей и трактористов с продавцами В общереспубликанском банке вакансий на полный рабочий день заявлено 85,7 тыс. свободных позиций, из них более 60% – по рабочим профессиям, сообщили в Министерстве...

В общереспубликанском банке вакансий на полный рабочий день заявлено 85,7 тыс. свободных позиций, из них более 60% – по рабочим профессиям,в Министерстве труда и соцзащиты.В разделе "промышленность" 17,8 тыс. вакансий. Самая востребованная специальность - швея (1,3 тыс. вакансий). В сельском хозяйстве 12,6 тыс. свободных рабочих мест, наиболее востребованы тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,7 тыс. вакансий) и оператор машинного доения (1 тыс. вакансий). В строительстве 10,7 тыс. вакансий, но потребность ни по одной из специальности не превышает тысячу человек.А вот в категории "здравоохранение и социальные услуги", где требуется 9,5 тыс. работников, лидируют медицинская сестра-специалист (2,6 тыс. вакансий), врач-специалист (2,4 тыс. вакансий), санитар(ка) (1,1 тыс. вакансий).В торговле не хватает 8,6 тыс. человек. Наиболее востребованы продавец (1,7 тыс. вакансий) и контролер-кассир (1,3 тыс. вакансий).