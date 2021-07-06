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Александр Глеб подписал контракт с клубом из Бахрейна
06.07.2021 20:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессАлександр Глеб нашел работу в Бахрейне, 40-летний белорусский полузащитник подписал контракт с клубом "Халидия",
Последним клубом Глеба была "Ислочь". Экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не выходил на поле с 2019 года.
Бахрейнская "Халидия" появилась в конце 2020 года, победила во второй лиге страны и завоевала путевку в высший дивизион чемпионата этого арабского государства.
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Александр Глеб нашел работу в Бахрейне, 40-летний белорусский полузащитник подписал контракт с клубом "Халидия", сообщает пресс-служба команды. Последним...
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