Источник материала: Смартпресс

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Глеб подписал контракт с клубом из Бахрейна Александр Глеб нашел работу в Бахрейне, 40-летний белорусский полузащитник подписал контракт с клубом "Халидия", сообщает пресс-служба команды. Последним...

Александр Глеб нашел работу в Бахрейне, 40-летний белорусский полузащитник подписал контракт с клубом "Халидия",пресс-служба команды.Последним клубом Глеба была "Ислочь". Экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не выходил на поле с 2019 года.Бахрейнская "Халидия" появилась в конце 2020 года, победила во второй лиге страны и завоевала путевку в высший дивизион чемпионата этого арабского государства.