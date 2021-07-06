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«Не станем разменной монетой»: Лукашенко рассказал об ответных мерах на санкции Запада
06.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беззаконие и шантаж в международном масштабе – так на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко назвал введение западных санкций в отношении Беларуси. Какие поручения правительству страны дал президент, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Александр Лукашенко поручил правительству компенсировать финансовые потери и сохранить рабочие места на тех производствах, которые попали в «черный список». Как рассказал президент, на Западе пытаются убедить, что санкции – это давление на власть, но умалчивают о том, что первыми пострадают рабочие перечисленных предприятий.
Глава правительства уверен, что главная контрсанкция Беларуси – это отсутствие эффекта от мер, принятых в ЕС. Под их санкции, например, попали МАЗ и БелАЗ. Доля экспорта в Европу у этих предприятий невелика. Президент считает, что здесь главный экономический инструмент – переориентировать рынки сбыта и работать с дружественными странами: Россия, Китай, Индия, Африка, Ближний Восток. А вот в отношении европейцев Лукашенко настроен решительно.
«У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда. Надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь», – подчеркнул президент.
Официальный Минск на ограничения отвечает не эмоционально, а зеркально. Беларусь уже заявила о приостановке участия в «Восточном партнерстве». Готовится приостановить и соглашение о реадмисии с ЕС. По сути – перестанет быть для Европы кордоном, который сдерживал нелегальных мигрантов, контрабанду.
«Ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», – добавил Лукашенко.
Пограничная инфраструктура требует немалых средств для их содержания. Сэкономленные деньги направят в экономику страны. Лукашенко поинтересовался работой дипломатов. А МИД сказал, что будет помогать предприятиям и физическим лицам, которые попали под санкции, обращаться в международные инстанции и суды.
Сегодня же на совещании констатировали, что Беларусь ведет последовательную, предсказуемую политику. И готова к открытому диалогу с западными оппонентами.
Санкции в отношении Беларуси со стороны Запада вступили в силу с 25 июня. По официальной версии, это реакция ЕС на посадку в Минске самолета Ryanair. Однако отчета международная организация гражданской авиации до сих пор не представила. Перенесла на сентябрь.
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Президент Беларуси уже поручил правительству компенсировать финансовые потери и сохранить рабочие места на тех производствах, которые попали в «черный список».
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