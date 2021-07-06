«Не станем разменной монетой»: Лукашенко рассказал об ответных мерах на санкции Запада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беззаконие и шантаж в международном масштабе – так на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко назвал введение западных санкций в отношении Беларуси. Какие поручения правительству страны дал президент, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Александр Лукашенко поручил правительству компенсировать финансовые потери и сохранить рабочие места на тех производствах, которые попали в «черный список». Как рассказал президент, на Западе пытаются убедить, что санкции – это давление на власть, но умалчивают о том, что первыми пострадают рабочие перечисленных предприятий.

«Это они сегодня с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы. Фактически это карательная операция на современный манер. Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет», – заявил Лукашенко.

Глава правительства уверен, что главная контрсанкция Беларуси – это отсутствие эффекта от мер, принятых в ЕС. Под их санкции, например, попали МАЗ и БелАЗ. Доля экспорта в Европу у этих предприятий невелика. Президент считает, что здесь главный экономический инструмент – переориентировать рынки сбыта и работать с дружественными странами: Россия, Китай, Индия, Африка, Ближний Восток. А вот в отношении европейцев Лукашенко настроен решительно.

«У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда. Надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь», – подчеркнул президент.

Официальный Минск на ограничения отвечает не эмоционально, а зеркально. Беларусь уже заявила о приостановке участия в «Восточном партнерстве». Готовится приостановить и соглашение о реадмисии с ЕС. По сути – перестанет быть для Европы кордоном, который сдерживал нелегальных мигрантов, контрабанду.

«Ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», – добавил Лукашенко.

Пограничная инфраструктура требует немалых средств для их содержания. Сэкономленные деньги направят в экономику страны. Лукашенко поинтересовался работой дипломатов. А МИД сказал, что будет помогать предприятиям и физическим лицам, которые попали под санкции, обращаться в международные инстанции и суды.

«Я не исключаю здесь и какой-то политической ангажированности европейских судов, будем откровенны. Но, тем не менее, мы предложили тем предприятиям, юридическим лицам, которые находятся под санкциями, направить порядок обращения в те или иные европейские суды, порядок работы с этими судами. Такая же работа будет организована с физическими лицами, которые пожелают оспорить санкционные решения Европейского союза в отношении их», – констатировал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Сегодня же на совещании констатировали, что Беларусь ведет последовательную, предсказуемую политику. И готова к открытому диалогу с западными оппонентами.

Санкции в отношении Беларуси со стороны Запада вступили в силу с 25 июня. По официальной версии, это реакция ЕС на посадку в Минске самолета Ryanair. Однако отчета международная организация гражданской авиации до сих пор не представила. Перенесла на сентябрь.