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Ответочка: Финляндия направит в Литву и Латвию помощь для патрулирования границы с Беларусью. Эстония тоже планирует

06.07.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финляндия направит дополнительную помощь в Литву и Латвия для усиления контроля на границе с Беларусью. В частности, будут направлены четыре сотрудника Пограничной службы.


Фото: Финляндия направит в Литву и Латвию помощь для патрулирования границы с Беларусью (flickr.com//liisaj)


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Помимо двух патрулей, 14 июля будет отправлено также транспортное средство.

Операция продлится до 1 декабря.

Напомним, 2 июля правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Затем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.

Кроме того, в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.

Добавим, что Эстония планирует направить в Литву пограничников и оборудование для помощи в патрулировании границы страны с Беларусью.
 
 
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Финляндия направит дополнительную помощь в Литву и Латвия для усиления контроля на границе с Беларусью. В частности, будут направлены четыре сотрудника...
 
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