Прокуратура Гродно просит признать телеграм-канал Hrodna.life экстремистским

Источник материала: Салiдарнасць

Соответствующее письмо из суда получила редакция издания. Ранее за распространение экстремистских материалов издатель, главный редактор и редактор Hrodna.life получали штрафы.

В письме из суда сообщается, что по мнению прокуратуры, в канале были опубликованы сообщения, «направленные на разжигание иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды, вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы ввиду того, что содержат выражения, имеющие своей целью возбуждение решимости применить насилие к определенной социальной группе людей и направленные на формирование мотивов ненависти к людям по признаку определенной профессии и рода занятий».

Какие именно публикации имеются в виду — не поясняется.

Заседание суда назначено на 12.00, 9 июля.

Напомним, ранее за распространение экстремистских материалов издатель, главный редактор Алексей Шота и редактор Hrodna.life Ирина Новик получали штрафы. Сообщалось, что был обнаружен «факт размещения на сайте информационных продуктов, признанных экстремистскими». Проблема заключалась в том, что в одном из материалов на сайте разместили изображение с водяным знаком телеграм-канала, который был признан экстремистским.