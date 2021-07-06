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Позволяет избавиться от ограничений. Предприятия Беларуси вышли на новый цифровой формат торговли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Онлайн-площадки для продвижения товаров. Отечественные предприятия вышли на новый цифровой формат торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В планах белорусско-российского сотрудничества – превзойти потенциал именитых электронных коммерций. Какие возможности открывает электронная торговля и какие барьеры стирает?
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Как белорусы покоряют азиатский рынок и в каких поставках заинтересованы страны Африки? На эти и другие маркетинговые вопросы узнаем ответы уже в это воскресенье, 11 июля.
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Новости Беларуси. Онлайн-площадки для продвижения товаров. Отечественные предприятия вышли на новый цифровой формат торговли, сообщили в программе Новости «24...
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