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Эксперты помогли раскрыть жестокое убийство в Могилеве

06.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Эксперты помогли раскрыть жестокое убийство в Могилеве. Детальное исследование позволило выяснить обстоятельства трагедии, которая предшествовала пожару, и вывести злоумышленника на чистую воду. В конце февраля 47-летняя могилевчанка устроила застолье со своим 21-летним сожителем. Однако в какой-то момент на фоне ревности вспыхнула ссора, и горячий молодой человек избил подругу. Затем облил ее некой горючей жидкостью, поджег зажигалкой и скрылся с места происшествия. Видимо, чуть позже наступило прозрение - мужчина вернулся обратно, увидел, что дом объят пламенем, и побежал к соседям за помощью. Ее труп обнаружили на пепелище работники МЧС. Прибывшим сотрудникам милиции парень сказал: что произошло, не знает, в это время ушел в магазин. Позже эксперты-криминалисты дали заключение: смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, очаг возгорания находился в месте, где и было обнаружено тело погибшей. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в совершенном преступлении. Его действия квалифицированы как "убийство" и "покушение на умышленное уничтожение имущества с крупным ущербом".


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Теги: Могилев
 
 
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Эксперты помогли раскрыть жестокое убийство в Могилеве. Детальное исследование позволило выяснить обстоятельства трагедии, которая предшествовала пожару, и...
 
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