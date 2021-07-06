Дайджест дорожных происшествий

Источник материала: БT

Дорожная милиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Солигорске

Дорожная милиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Солигорске, где накануне днем разбился байкер. Камера наблюдения запечатлела этот момент. Чтобы избежать столкновения с поворачивающим Ford, 25-летний мотоциклист стал тормозить. Kawasaki перевернулся и врезался в машину. От полученных травм парень погиб.





В Минске байкер врезался в припаркованный автомобиль

В Минске байкер врезался в припаркованный автомобиль. Накануне вечером на улице Мястровской мотоциклист на Suzuki не справился с управлением и врезался в Mercedes. Байкер получил травмы и был доставлен в больницу.





Несоблюдение безопасной скорости привело к ДТП в Пинске

Несоблюдение безопасной скорости привело к ДТП в Пинске. Там внедорожник, протаранив забор, въехал в частный двор. На узкой улице водитель не справился с управлением. Сам мужчина не пострадал, а вот автомобиль требует серьезного ремонта.





Попытка обгона обернулась серьезной аварией в Волгограде

Попытка обгона обернулась серьезной аварией в Волгограде, инцидент попал в объектив регистратора. Пытаясь опередить маршрутку, хетчбэк выехал на встречную, по которой в это время обгонял внедорожник. От удара паркетник перевернулся и завалился на бок.





Авария в Люксембурге

Это кадры аварии из Люксембурга. Там женщина за рулем малолитражки, по всей видимости, заглохла на железнодорожном переезде. Завидев поезд, она выскочила из машины. Поезд, протаранивший авто, парализовал движение на несколько часов.





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