﻿ 32 тысячи рублей ущерба - директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

32 тысячи рублей ущерба - директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию

06.07.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

32 тысячи рублей ущерба - директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию. Минувшей осенью 43-летний руководитель строительной фирмы заключил договор на возведение лестницы, ведущей к святому источнику у монастыря вблизи Мстиславля. Вскоре мужчина прекратил строительство, при этом освоив все деньги. Прокуратурой возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Артем Горбач, начальник отдела УБЭП УВД Могилевской области:

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием он завладел деньгами на сумму более 32 тыс. рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению, в основном использовал их на личные нужды.


Читайте также:


 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
32 тысячи рублей ущерба - директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию. Минувшей осенью 43-летний руководитель строительной фирмы заключил договор на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор чрезвычайных происшествий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by