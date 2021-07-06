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32 тысячи рублей ущерба - директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию. Минувшей осенью 43-летний руководитель строительной фирмы заключил договор на возведение лестницы, ведущей к святому источнику у монастыря вблизи Мстиславля. Вскоре мужчина прекратил строительство, при этом освоив все деньги. Прокуратурой возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Артем Горбач, начальник отдела УБЭП УВД Могилевской области:

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием он завладел деньгами на сумму более 32 тыс. рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению, в основном использовал их на личные нужды.





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