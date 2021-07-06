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Обзор чрезвычайных происшествий

06.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Два человека погибли и еще пятеро травмированы в жутком ДТП под Осиповичами

Два человека погибли и еще пятеро травмированы в жутком ДТП под Осиповичами. Инцидент произошел в три часа ночи на трассе Минск - Гомель - столкнулись два грузовика и микроавтобус. По предварительной информации, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем в тросовое ограждение. Следом в него въехал микроавтобус "Мерседес - Спринтер", перевозящий в прицепе "Додж - Караван". В кабине Мерседеса ехали 61-летний водитель и 58-летний пассажир - от полученных травм они скончались на месте происшествия. Еще пять человек из американского минивэна доставлены в больницу - это три ребенка (девочка 13 лет и два мальчика 8 и 9 лет), 50-летний мужчина и 66-летняя женщина. Взрослым понадобилась помощь спасателей - их деблокировали из салона авто. По предварительной информации, пострадавшая семья отдыхала возле моря, в пути машина сломалась, и уже от белорусской границы их везли на прицепе Мерседеса друзья. Следователи и эксперты выясняют все обстоятельства трагедии. По первоначальной информации, жизни детей ничто не угрожает.


Обычный отдых на природе едва не закончился трагедией для 41-летней женщины в Светлогорском районе

Обычный отдых на природе едва не закончился трагедией для 41-летней женщины. Накануне днем она пошла искупаться в Березине, отплыла на 12 метров от берега и начала тонуть. Благо, происшествие увидели работники поста станции ОСВОД, которые находились на сезонном дежурстве. Пострадавшую спасли, достали из воды и вернули на землю. Женщина не пострадала, помощь врачей ей не понадобилась. По данным МЧС, инцидент произошел на реке шириной около 80 метров и глубиной от 2 до 2,5 метра. В любом случае, во время активного отдыха стоит проявить осторожность и соблюдать правила.


Три человека заблудились в Брестской области

Три человека заблудились в Брестской области - на помощь пришли спасатели. В первом случае на горячую линию МЧС позвонил мужчина и сообщил, что при сборе ягод потерялся в лесу возле Малориты. В квадрат выдвинулась поисковая группа и отделение пожарной аварийно-спасательной части. Мужчину нашли в заболоченной местности и вывели на лесную дорогу. В это же время в Ивацевичском районе заблудились мать и дочь, которые отправились за лесными дарами. Глубоко в чаще дамы услышали звук пожарного автомобиля и вышли к спасателям. В следующий момент их мобильные телефоны выключились из-за того, что разрядились аккумуляторы.


Причины крупного пожара в Ивацевичском районе пока неизвестны

Причины крупного пожара в Ивацевичском районе пока неизвестны. Около часа ночи вспыхнул пожар в сенохранилище предприятия "Доманово". В результате инцидента огнем уничтожено 120 тонн сена в рулонах. Бойцами МЧС и работниками хозяйства спасено 30 тонн сырья. Обошлось без пострадавших. Почему вспыхнула заготовленная продукция, выясняют специалисты.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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