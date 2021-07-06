В Минске у велосипедиста похитили бутылку шампанского и кошелек из рюкзака

Источник материала: БT

Умудрился похитить бутылку шампанского и кошелек из рюкзака велосипедиста, пока тому помогал. Данный факт зафиксировала камера наблюдения в городе. Сообщается, что по подозрению в преступлении задержан 65-летний минчанин. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту кражи.

Андрей Фролов, начальник криминальной милиции Ленинского РУВД г. Минска:

Потерпевший пояснил, что после падения с велосипеда двое неизвестных подошли к нему, чтобы оказать помощь. Один из мужчин помогал ему встать, а второй держал его рюкзак. Воспользовавшись моментом, задержанный открыл рюкзак и достал бутылку шампанского, а также кошелек с деньгами. После чего задержанный с приятелем отправились распивать в ближайший двор похищенное шампанское. К слову, украденные деньги мужчина спрятал во дворе дома, которые в последующем не смог найти. Сумма ущерба составила 580 рублей.





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