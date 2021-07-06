Сыщики Минска задержали туриста, похитившего у минчанина сумку с документами и деньгами

Источник материала: БT

Преступник всегда возвращается на место преступления, а в данном случае у человека и другого выхода не было. Сыщики Минска задержали туриста, который еще в декабре прошлого года похитил у минчанина сумку с документами и большими деньгами - 17 000 долларов, 30 000 рублей, 7 банковскими картами. Как сообщает ГУВД, иностранец - француз. Мужчина, приехав в столицу с туристической целью, зашел в кафе пообедать. Нашел на стуле забытую сумку, спрятал ее у себя под курткой и покинул кафе. Что интересно, крупная сумма денежных средств не позволила бы иностранцу без декларирования перевезти ее через границу. Турист не растерялся, забрал одну часть денег, а вторую спрятал в камере хранения магазина, чтобы во время следующего прилета в Беларусь забрать.





Читайте также:





