Источник материала: БT

Искали легких денег, а заработали серьезные проблемы. Правоохранители в Борисове задержали двух молодых людей, их подозревают в сбыте наркотиков. Это девушка и парень. Изначально предполагалось, что 22-летний юноша работает на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Позже оказалось, что трудится он не один. 18-летняя девушка - подмастерье. Он делает закладки, она следит за обстановкой. Тайники делали в Борисове и Жодино. Дома у задержанных было изъято около 8 граммов мефедрона. Были также обнаружены электронные весы, изолента и фасовочные пакеты. Как рассказали сами фигуранты, в феврале они откликнулись на предложение в мессенджере делать тайники с дурманом. В общей сложности молодым людям удалось заработать порядка 15000 долларов. Как выяснили оперативники, чтобы увеличить количество наркотика, дилеры перед фасовкой добавляли в его состав лекарство от болей в желудке. В Борисове стражи порядка нашли 13 свертков с мефедроном общим весом более 26 граммов. Закладки пара успела сделать до задержания. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по наркостатье.





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