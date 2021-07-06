Источник материала: БT

Товары на сумму свыше 4,5 млн рублей пытались ввезти незаконно на территорию ЕАЭС, что позволило бы нарушителям сэкономить на таможенных платежах порядка 320 тысяч рублей. Аферу раскрыли таможенники в пункте пропуска "Козловичи". По документам в фуре MAN из Польши везли партию женской и мужской одежды, аксессуаров для нее. Однако картина реальная сильно отличалась от данных в бумагах. Лишь часть продукции соответствовала заявленным в документах позициям. Еще около 98.5 тысячи единиц товара отличалось от указанного в документах. Экономия на уплате таможенных платежей составила бы около 320 тысяч рублей. По данному факту начат административный процесс.





Читайте также:





