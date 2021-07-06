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Через пункт пропуска "Козловичи" пытались незаконно ввезти товары на сумму свыше 4,5 млн рублей

06.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Товары на сумму свыше 4,5 млн рублей пытались ввезти незаконно на территорию ЕАЭС, что позволило бы нарушителям сэкономить на таможенных платежах порядка 320 тысяч рублей. Аферу раскрыли таможенники в пункте пропуска "Козловичи". По документам в фуре MAN из Польши везли партию женской и мужской одежды, аксессуаров для нее. Однако картина реальная сильно отличалась от данных в бумагах. Лишь часть продукции соответствовала заявленным в документах позициям. Еще около 98.5 тысячи единиц товара отличалось от указанного в документах. Экономия на уплате таможенных платежей составила бы около 320 тысяч рублей. По данному факту начат административный процесс.


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Теги: Минск
 
 
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Товары на сумму свыше 4,5 млн рублей пытались ввезти незаконно на территорию ЕАЭС, что позволило бы нарушителям сэкономить на таможенных платежах порядка 320 тысяч...
 
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