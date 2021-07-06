Источник материала: БT

Снова случай с москитными сетками… В Минске пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок в больнице. Предварительно, накануне вечером девочка залезла на табуретку, взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала. Доля секунды… и это при том, что отец в это время находился с ребенком в комнате, мужчина сидел за компьютером. Москитные сетки на окнах не удержат даже самого младенца. В доме с маленькими детьми все-таки лучше оборудовать окна специальными блокирующими устройствами.





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