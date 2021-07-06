Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

Определились полуфиналистки женского одиночного разряда третьего в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема».



Фото из микроблога Уимблдона

В борьбе за выход в финал сразятся Арина Соболенко и чешка Каролина Плишкова, а также австралийка Эшли Барти и немка Ангелик Кербер.

Самой титулованной в этой четверке является представительница Германии — у нее три победы на главных турнирах (в том числе и Уимблдон). У Барти один титул. А вот Соболенко и Плишкова турниров из серии «Большого шлема» в одиночке не выигрывали.