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Борисовчанин 7 лет подглядывал за чужой интимной жизнью через веб-камеры

06.07.2021 20:59 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Борисовчанин 7 лет подглядывал за чужой интимной жизнью через веб камеры, накопил 11 терабайт материала. Был задержан оперативниками по противодействию киберпреступности местного РУВД, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД. 

Доступ к веб-камерам и камерам видеонаблюдения 47-летний борисовчанин получал с помощью специальных программ. По оперативной информации, промышлял около семи лет. Незаконно "заглядывал" в дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны-красоты.
Борисовчанин 7 лет подглядывал за чужой интимной жизнью через веб-камеры


"Только за последние два года милиционеры выявили более 140 преступных фактов, совершенных в отношении белорусов, - рассказали в МВД. - По месту жительства фигуранта изъято 6 внешних жестких дисков, общим объемом памяти свыше 11 терабайт, на которых обнаружены видеоматериалы и графические изображения интимной жизни потерпевших".

Следователи возбудили уголовное дело за использование либо распространение вредоносных программ.

 
 
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Борисовчанин 7 лет подглядывал за чужой интимной жизнью через веб камеры, накопил 11 терабайт материала. Был задержан оперативниками по противодействию...
 
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