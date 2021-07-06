Источник материала: Смартпресс

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Борисовчанин 7 лет подглядывал за чужой интимной жизнью через веб-камеры Борисовчанин 7 лет подглядывал за чужой интимной жизнью через веб камеры, накопил 11 терабайт материала. Был задержан оперативниками по противодействию...

Борисовчанин 7 лет подглядывал за чужой интимной жизнью через веб камеры, накопил 11 терабайт материала. Был задержан оперативниками по противодействию киберпреступности местного РУВД, возбуждено уголовное дело,в МВД.Доступ к веб-камерам и камерам видеонаблюдения 47-летний борисовчанин получал с помощью специальных программ. По оперативной информации, промышлял около семи лет. Незаконно "заглядывал" в дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны-красоты."Только за последние два года милиционеры выявили более 140 преступных фактов, совершенных в отношении белорусов, - рассказали в МВД. - По месту жительства фигуранта изъято 6 внешних жестких дисков, общим объемом памяти свыше 11 терабайт, на которых обнаружены видеоматериалы и графические изображения интимной жизни потерпевших".Следователи возбудили уголовное дело за использование либо распространение вредоносных программ.