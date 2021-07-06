«Беззаконие и шантаж»: Лукашенко – о введении санкций против Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беззаконие и шантаж в международном масштабе – так назвал Александр Лукашенко введение санкций Евросоюза в отношении Беларуси, передает «МИР 24».

Президент предлагает выработать стратегию, которая снизит влияние ограничений на экономику страны. Необходимо переориентировать рынки сбыта и активно сотрудничать с партнерами и дружественными странами – Россией, Китаем, Индией, Ближним Востоком. Лукашенко потребовал от правительства сделать все, чтобы белорусы не ощутили последствий санкций.

«Никаких разговоров о том, что мы можем где-то чего-то недобрать, сократить наши темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство – это шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера», – указал белорусский лидер.

Санкции в отношении Беларуси со стороны Запада вступили в силу 25 июня. По официальной версии, это реакция ЕС на посадку в Минске самолета Ryanair. Однако отчета Международная организация гражданской авиации (ИКАО) до сих пор не представила. Он ожидается в сентябре.