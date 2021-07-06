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«Беззаконие и шантаж»: Лукашенко – о введении санкций против Беларуси
06.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беззаконие и шантаж в международном масштабе – так назвал Александр Лукашенко введение санкций Евросоюза в отношении Беларуси, передает «МИР 24».
Президент предлагает выработать стратегию, которая снизит влияние ограничений на экономику страны. Необходимо переориентировать рынки сбыта и активно сотрудничать с партнерами и дружественными странами – Россией, Китаем, Индией, Ближним Востоком. Лукашенко потребовал от правительства сделать все, чтобы белорусы не ощутили последствий санкций.
Санкции в отношении Беларуси со стороны Запада вступили в силу 25 июня. По официальной версии, это реакция ЕС на посадку в Минске самолета Ryanair. Однако отчета Международная организация гражданской авиации (ИКАО) до сих пор не представила. Он ожидается в сентябре.
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Президент предложил выработать стратегию, которая снизит влияние ограничений на экономику страны. По его мнению, необходимо переориентировать рынки сбыта и...
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