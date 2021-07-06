Задержан консул Эстонии в Петербурге на 1,5 часа. МИД Эстонии назвал это провокацией ФСБ

пишет Русская служба Би-би-си. В МИД Эстонии назвали случившееся постановкой и провокацией,Русская служба Би-би-си.





В сообщении российской спецслужбы говорится, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.





"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ", - заявляет ФСБ.





Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.





МИД Эстонии назвал задержание Лятте провокацией. "Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", - сказал агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.





Он уточнил, что Лятте задержали во вторник после рабочей встречи в Петербургском государственном политехническом институте. "Его задержали на 1,5 часа", - добавил Леммик.





Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.









Лятте - один из четырех консулов Эстонии в Петербурге. Он часто принимал участие в публичных мероприятиях - от театральных до дискуссий о стратегии Балтийского моря.





В 2020 году он приезжал на заседание Верховного суда Карелии по делу Дмитриева. Дипломат тогда заявлял, что вся работа, которую делает общество "Мемориал" (признано в России иноагентом), карельское отделение которого возглавлял Дмитриев, важна, "чтобы раскрыть преступления коммунистического режима, и эту работу надо продолжать".







