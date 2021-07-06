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Умер экс-вокалист Uriah Heep

06.07.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причина смерти неизвестна

Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон умер на 75 году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

«С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года», — говорится в сообщении.
 
 
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Причина смерти неизвестна
 
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