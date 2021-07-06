Умер экс-вокалист Uriah Heep

Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон умер на 75 году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.





«С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года», — говорится в сообщении.







