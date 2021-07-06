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Легендарная марка Bugatti переходит под контроль Porsche и Rimac

06.07.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В совместном предприятии Bugatti-Rimac у хорватского производителя электрокаров Rimac будет 55% акций, а у компании Porsche — 45%.


Bugatti Chiron в компании Rimac Nevera и Porsche Taycan Cross Turismo

Компания Porsche и хорватский производитель электрокаров Rimac договорились о создании совместного предприятия, в которое войдет легендарная марка Bugatti. Новая компания будет называться Bugatti-Rimac.

Rimac будет владеть 55-процентной долей в совместном предприятии, а Porsche — 45-процентной долей. При этом Porsche также напрямую владеет 24% акций Rimac. Это означает, что в итоге немецкий производитель будет контролировать 58,2% акций совместного предприятия, хотя, как уже заявили в компании, это не дает права решающего голоса в управлении объединенным подразделением, пишет focus.ua

Основатель Rimac, 32-летний Мате Римац, владеет 37% акций своей компании, что в эквиваленте соответствует 20,4% акций новой группы Bugatti-Rimac.

Под эгидой новой компании бренды Bugatti и Rimac первоначально будут производить две модели гиперкаров: Bugatti Chiron и полностью электрический Rimac Nevera. Bugatti Automobiles SAS продолжит свое существование в новом совместном предприятии. В будущем все модели Bugatti по-прежнему будут производиться на заводе Bugatti во французском Мольсайме. Однако R&D-центр объединенного производителя будет располагаться по месту штаб-квартиры Rimac в Хорватии.

Porsche будет играть важную роль в совместном предприятии в качестве стратегического партнера. Оливер Блюм и Лутц Мешке (заместитель председателя и член исполнительного совета по финансам и информационным технологиям Porsche AG) станут членами наблюдательного совета Bugatti-Rimac. Мате Римац будет генеральным директором совместного предприятия.

На момент основания совместное предприятие будет насчитывать около 430 сотрудников — около 300 в штаб-квартире компании в Загребе и 130 на производственной площадке Bugatti в Мольсхайме.
 
 
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В совместном предприятии Bugatti-Rimac у хорватского производителя электрокаров Rimac будет 55% акций, а у компании Porsche — 45%.
 
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