Юридические ассоциации призвали власти Беларуси прекратить преследование адвокатов

Центр по правам человека Американской ассоциации юристов (ABA CHR), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и организация «Юристы для юристов» (L4L, Нидерланды) призвали власти Беларуси немедленно и безоговорочно прекратить давление на адвокатов и обеспечить их безопасность. Об этом говорится в подготовленном организациями отчете «Адвокаты под угрозой: усиление преследования адвокатуры в Беларуси», представленном 6 июля на онлайн-встрече в рамках 47-й сессии Совета по правам человека ООН.



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В отчете анализируются общеизвестные кейсы, наглядно иллюстрирующие «примеры преследования, запугивания и необоснованного вмешательства», которым подвергаются адвокаты в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. «Эти кейсы свидетельствуют не только о репрессивных мерах правительства против отдельных адвокатов, но и о тревожной тенденции необоснованного вмешательства в независимость адвокатуры в Беларуси и нарушений прав адвокатов на свободу выражения мнения, собраний и ассоциаций», — говорится в документе.

Юридические организации отмечают, что госорганы в Беларуси «применяют ряд тактик, нарушающих независимость адвокатов и противоречащих принципам международного права». Основные принципы ООН о роли юристов закрепляют право адвоката «не подвергаться судебному преследованию или административным, экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций», подчеркивается в отчете.

«Тем не менее после президентских выборов в августе 2020 года адвокаты в Беларуси, ведущие чувствительные дела, стали жертвами судебного преследования, произвольных арестов, задержаний, административных санкций, уголовного преследования и дисциплинарных санкций, включая лишение адвокатской лицензии», — заявили юридические организации.

Белорусские власти, по мнению авторов отчета, «не только не выполнили свою обязанность по защите адвокатов от подобных преследований и санкций за осуществление ими профессиональной деятельности, но и, похоже, сами инициируют преследования и санкции в отношении адвокатов».

«В результате адвокатам в Беларуси фактически запрещено самостоятельно выполнять свои профессиональные обязанности», — резюмируется в документе.

В своих рекомендациях авторы отчета призывают белорусское правительство принять все необходимые меры для обеспечения физической безопасности адвокатов, немедленно и безоговорочно прекратить все акты их преследования, включая обыски в офисах, политически мотивированные расследования и уголовное преследование, внеочередные аттестации и отзывы адвокатской лицензии. Помимо этого они призывают восстановить на работе адвокатов, лишенных адвокатской лицензии, отменить поправки в законодательство об адвокатуре, запрещающие адвокатам работать индивидуально или в рамках бюро, гарантировать адвокатам возможность при любых обстоятельствах осуществлять свою законную профессиональную деятельность, а также принять адекватные меры защиты адвокатов, учредив полностью независимые коллегии адвокатов.

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