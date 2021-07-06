МИД Израиля осудил высказывания Лукашенко про евреев, назвав их «неприемлемыми»

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Временный руководитель посольства Беларуси в Израиле был вызван для разговора.

Министерство иностранных дел Израиля осудило высказывание Лукашенко, пишет Jerusalem Post .

Речь идет о выступлении Лукашенко 3 июля у «Кургана Славы» в Минске, где он заявил, что начато расследование преступлений нацистов в Беларуси, чтобы доказать «Холокост белорусского народа» по примеру евреев, у которых якобы особое положение в мире, благодаря Холокосту.

— Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, — заявил тогда Лукашенко.

Министерство иностранных дел Израиля заявило во вторник в заявлении, что комментарии Лукашенко были «неприемлемыми».

Это не первый случай, когда Лукашенко обвиняют в антисемитских высказываниях. В 2015 году он требовал «всех евреев взять под контроль» и «нормализовать» Зиссера. А в 2007 году заявил, что «свинушник» был в Бобруйске, потому что «вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут». Тогда МИД Израиля охарактеризовал слова Лукашенко об отношении евреев к природе оскорбительными и антисемитскими. Посол Белоруссии в Израиле был вызван в МИД для объяснений.