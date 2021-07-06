ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Израиля осудил высказывания Лукашенко про евреев, назвав их «неприемлемыми»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Временный руководитель посольства Беларуси в Израиле был вызван для разговора.

Министерство иностранных дел Израиля осудило высказывание Лукашенко, пишет Jerusalem Post.

Речь идет о выступлении Лукашенко 3 июля у «Кургана Славы» в Минске, где он заявил, что начато расследование преступлений нацистов в Беларуси, чтобы доказать «Холокост белорусского народа» по примеру евреев, у которых якобы особое положение в мире, благодаря Холокосту.

— Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, — заявил тогда Лукашенко.

Министерство иностранных дел Израиля заявило во вторник в заявлении, что комментарии Лукашенко были «неприемлемыми».

Это не первый случай, когда Лукашенко обвиняют в антисемитских высказываниях. В 2015 году он требовал «всех евреев взять под контроль» и «нормализовать» Зиссера. А в 2007 году заявил, что «свинушник» был в Бобруйске, потому что «вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут». Тогда МИД Израиля охарактеризовал слова Лукашенко об отношении евреев к природе оскорбительными и антисемитскими. Посол Белоруссии в Израиле был вызван в МИД для объяснений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Временный руководитель посольства Беларуси в Израиле был вызван для разговора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юридические ассоциации призвали власти Беларуси прекратить преследование адвокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by