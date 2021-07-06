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Александр Лукашенко: «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но хочу вас попросить в правительстве: мы знаем, кто в Германии, США и других, европейских особенно странах, сегодня выступил против поставок комплектующих и узлов основных, двигателей, трансмиссий, против наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу – первое, второе – через Беларусь тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда. То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь.
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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
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