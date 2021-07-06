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The Jerusalem Post: МИД Израиля считает высказывания Лукашенко о Холокосте неприемлемыми
06.07.2021 21:57 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессМинистерство иностранных дел Израиля считает неприемлемыми высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о Холокосте во время церемонии 3 июля,
"МИД Израиля заявил во вторник, что комментарии Лукашенко "неприемлемы". Заместитель генерального директора отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Гэри Корен вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для беседы в свете этого", - указывает издание.
Напомним, 3 июля Лукашенко принял участие в торжественном мероприятии в мемориальном комплексе "Курган Славы". Он возложил венок к подножию Кургана Славы, после него цветы к мемориалу возложили высшие должностные лица страны.
Позже Лукашенко
"Надо признать наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили. Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому холокосту, или холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году, может быть, еще в более худшем варианте", - сказал Лукашенко.
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Министерство иностранных дел Израиля считает неприемлемыми высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о Холокосте во время церемонии 3 июля, сообщило...
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