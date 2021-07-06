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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так The Jerusalem Post: МИД Израиля считает высказывания Лукашенко о Холокосте неприемлемыми Министерство иностранных дел Израиля считает неприемлемыми высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о Холокосте во время церемонии 3 июля, сообщило...

Министерство иностранных дел Израиля считает неприемлемыми высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о Холокосте во время церемонии 3 июля,израильское издание The Jerusalem Post."МИД Израиля заявил во вторник, что комментарии Лукашенко "неприемлемы". Заместитель генерального директора отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Гэри Корен вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для беседы в свете этого", - указывает издание.Напомним, 3 июля Лукашенко принял участие в торжественном мероприятии в мемориальном комплексе "Курган Славы". Он возложил венок к подножию Кургана Славы, после него цветы к мемориалу возложили высшие должностные лица страны.Позже Лукашенко, что есть "претензия к нашему поколению, что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы". По его словам, "мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь"."Надо признать наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили. Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле.Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году, может быть, еще в более худшем варианте", - сказал Лукашенко.